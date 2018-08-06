Замглавы МИД провел переговоры с американским сенатором

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с сенатором США Рэндом Полом двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и некоторые вопросы повестки дня в сфере контроля над вооружениями, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Шестого августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с американским сенатором Рэндом Полом. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также некоторым аспектам повестки дня в области контроля над вооружениями. Особое внимание было уделено возможностям развития межпарламентских контактов", — заявили в российском МИД по итогам встречи.

Делегация, в которую вошли сенатор Рэнд Пол, а также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер, в ходе визита в РФ встретилась в понедельник с российскими парламентариями.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня-начале июля. Однако в этот раз визит является неофициальным.