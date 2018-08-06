Американский эксперт отметил улучшение отношений России и США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский эксперт, член попечительского совета Института Катона Карл Барни отметил "улучшение" ситуации в российско-американских отношениях после двух визитов делегаций сената США в РФ.

"Ситуация улучшается, это замечательно", — заявил он, отвечая на вопрос, значат ли участившиеся летом контакты парламентариев РФ и США улучшение отношений двух стран.

Тем не менее он отметил, что отношения двух стран находятся не в лучшей форме и остаются фундаментальные проблемы, которые необходимо решать.

"Надеюсь, что отношения улучшатся, но имеются фундаментальные проблемы", — заявил он.

По его словам, представители двух стран могут "проводить встречи, много беседовать", но также необходимо и решать эти проблемы.

По его словам, отношения РФ и США "очень важны". "Важно быть в ладу и не только с Россией, но и другими странами. Я думаю, мы должны сотрудничать, вести торговлю, учиться друг у друга — это чрезвычайно важно Мы работаем над улучшением отношений, надеемся, они будут более соответствовать духу сотрудничества", — заявил Барни.

Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую вошли сенатор Рэнд Пол, а также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля. В этот раз визит является неофициальным.