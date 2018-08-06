В Якутске девять из 12 претендентов прошли регистрацию на должность мэра

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Процедуру выдвижения и регистрации в территориальной избирательной комиссии прошли 9 из 12 человек, подавших документы на участие в выборах мэра Якутска, сообщили в ТИК столицы Якутии.

Из трех человек, не прошедших регистрацию, самовыдвиженец Михаил Лукин, который написал заявление о снятии своей кандидатуры. Самовыдвиженец Олег Желнин не прошел по подписным листам, поскольку число недействительных подписей превысило допустимый предел в 10%. Кандидата Владимира Федорова отозвала выдвинувшая его политическая партия "Родина".

По информации ТИК, 9 сентября за пост главы города Якутска будут бороться 9 кандидатов: Сардана Авксентьева ("Партия возрождения России"), Владислав Теппор ("ЛДПР"), Александр Саввинов ("Единая Россия"), Сергей Асютин ("Партия ветеранов России"), Иван Степанов ("Справедливая Россия"), Микаэл Заболотный ("Партия роста"), Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Игорь Любарский ("Патриоты России") и Степан Подаруев ("Честно").

"На прошлых выборах в избирательных бюллетенях было четыре кандидата, сейчас девять. Поэтому, я думаю, что ожидается интересная политическая борьба", — прокомментировала председатель ТИК Якутска Алла Самойлова.

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