Слуцкий не исключил проведение акции в поддержку Бутиной в Вашингтоне

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после встречи с американским сенатором Рэндом Полом заявил журналистам, что не исключает проведение акции в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной в Вашингтоне с участием российских парламентариев.
Он при этом отметил, что о какой-то конкретике здесь пока говорить преждевременно, однако, по его мнению, это могла бы быть протестная акция или какой-либо семинар.
Как подчеркнул Слуцкий, если Россия не добьётся освобождения Бутиной, это будет означать, что РФ не в состоянии защитить своих граждан и им можно применять любые обвинения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.