Слуцкий не исключил проведение акции в поддержку Бутиной в Вашингтоне

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после встречи с американским сенатором Рэндом Полом заявил журналистам, что не исключает проведение акции в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной в Вашингтоне с участием российских парламентариев.

"Может быть, проведем какую-то акцию в ее защиту с участием российских парламентариев в Вашингтоне", — сказал Слуцкий.

Он при этом отметил, что о какой-то конкретике здесь пока говорить преждевременно, однако, по его мнению, это могла бы быть протестная акция или какой-либо семинар.

Как подчеркнул Слуцкий, если Россия не добьётся освобождения Бутиной, это будет означать, что РФ не в состоянии защитить своих граждан и им можно применять любые обвинения.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.