В Госдуме назвали темы второй встречи с американским сенатором

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы на встрече с сенатором США Рэндом Полом во вторник обсудят в том числе санкции, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"У нас состоялся интересный обмен мнениями. Продолжим завтра. Нас интересуют нераспространение (ракет малой и средней дальности. — Прим. ред.), нас интересуют санкции, нас интересует Мария Бутина и ее скорейшее освобождение. По этим и, возможно, другим в этом случае, скорее всего, региональным вопросам международной повестки дня мы продолжим разговор с нашими американскими коллегами завтра", — сказал Слуцкий.

Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую помимо Пола вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.