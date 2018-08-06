Назначен новый посол ЛАГ в Москве

КАИР, 6 авг — РИА Новости. Иракский дипломат Джабер Хабиб Джабер приступил к работе в качестве нового главы миссии Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве, говорится в сообщении панарабской организации.

"Ожидается, что он вручит копии верительных грамот МИД России течение ближайших недель", — отмечается в документе.

Новый посол долгое время занимался научной работой в иракских университетах. Он также защитил докторскую диссертацию по политологии в Британии.

В 2006 году Джабер был избран депутатом в парламент Ирака. В качестве парламентария он принимал участие в работе комиссии по конституционной реформе, а также комитета по иностранным делам.

В 2012 году он поступил на дипломатическую службу и был назначен иракским послом в Вашингтоне. Также до назначения на пост главы миссии ЛАГ в Москве был послом Ирака в Тунисе.

Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины. Штаб-квартира этой панарабской организации находится в Каире.