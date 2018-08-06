В МИД рассказали, чем займется Сигал на должности спецпредставителя

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известный актер, кинопродюсер и музыкант Стивен Сигал на должности спецпредставителя на общественных началах МИД РФ займется проектами с сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, а также сохранением связанных с Россией памятных мест в США, популяризацией наследия Русской Америки, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

"В новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами. Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран", — сообщил МИД РФ.

Ведомство также выразило признательность Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей, а также "формирования в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах".