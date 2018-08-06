Избирком зарегистрировал шесть кандидатов на пост губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 авг — РИА Новости. Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала шесть кандидатов от политических партий для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области, которые пройдут 9 сентября, еще четверым отказано в регистрации, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального избиркома.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев, который в марте прибыл в Кузбасс на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.

"На очередном заседании областной избирательной комиссии принято решение о регистрации шести кандидатов, ранее подавших документы на губернаторские выборы. Все они выдвинуты политическими партиями. Еще четверым кандидатам, не предоставившим необходимые документы, отказано в регистрации", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, в дальнейшей предвыборной борьбе участвуют секретарь кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия").

Как сообщалось ранее, для участия в выборах губернатора кандидатам необходимо было пройти "муниципальный фильтр": заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных глав муниципалитетов. Помимо этого, кандидаты-самовыдвиженцы должны были собрать более 10 тысяч подписей избирателей. Документы не представили предпринимательница из Москвы Аксинья Гурьянова, баллотировавшаяся от "Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу", и трое самовыдвиженцев: бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов и индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина. В итоге им отказали в регистрации.

Всего в единый день голосования на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено свыше 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, а также предстоит выбрать мэра Новокузнецка.