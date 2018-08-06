Избирком зарегистрировал шесть кандидатов на пост губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 авг — РИА Новости. Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала шесть кандидатов от политических партий для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области, которые пройдут 9 сентября, еще четверым отказано в регистрации, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального избиркома.
"На очередном заседании областной избирательной комиссии принято решение о регистрации шести кандидатов, ранее подавших документы на губернаторские выборы. Все они выдвинуты политическими партиями. Еще четверым кандидатам, не предоставившим необходимые документы, отказано в регистрации", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, в дальнейшей предвыборной борьбе участвуют секретарь кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия").
Всего в единый день голосования на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено свыше 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, а также предстоит выбрать мэра Новокузнецка.