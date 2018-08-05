Сигал заявил, что серьезно относится к назначению в МИД России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал заявил, что крайне серьезно относится к назначению специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и надеется на стремление к миру.

"Я глубоко польщен, для меня это большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Я надеюсь, что мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я крайне серьезно отношусь к этой почести", — написал Сигал в Twitter.

Ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.

Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН.