МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по международным делам проведёт встречу с американским сенатором Рэндом Полом, где парламентарии обсудят, в частности, активизацию межпарламентского диалога двух стран, сообщил журналистам глава думского комитета Леонид Слуцкий.

"Шестого августа в комитете Госдумы по международным делам пройдёт встреча с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Она состоится после его контактов в Совете Федерации. Рассчитываем обсудить все ключевые вопросы международной повестки и двустороннего взаимодействия. Это, в первую очередь, активизация межпарламентского диалога РФ-США", — сказал Слуцкий.

Он также отметил необходимость разморозить парламентский формат в отношениях России и США.

"Кроме того, намерены поднять вопросы разоружения, необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как основы режима нераспространения и продления СНВ-3, а также проблемы межкорейского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг Ирана", — добавил парламентарий.

Слуцкий также отметил, что российские парламентарии рассчитывают на интересный и конструктивный разговор с сенатором, учитывая, что он является известным противником политики давления, проводимой администрацией США.