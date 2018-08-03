В "Совкомфлоте" оценили назначение Цветкова на должность замглавы Минтранса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Назначение Юрия Цветкова на должность замглавы Минтранса РФ — руководителя Росморречфлота – выглядит логично, сказали РИА Новости в "Совкомфлоте" (СКФ), членом правления которого он был.

Ранее в пятницу кабмин РФ опубликовал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева об этом назначении. В июне от должности замглавы Минтранса по собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, а врио на эту должность была назначена замглавы Росморречфлота Надежда Жихарева.

"Назначение Юрия Александровича Цветкова на должность руководителя Федерального агентства морского и речного флота (Росморречфлота) – заместителя министра транспорта России смотрится, на наш взгляд, логично", — заявили агентству в компании.

"В "Совкомфлоте" с большим уважением относятся к опыту Юрия Александровича Цветкова. Наши рекомендации по соответствующему запросу Минтранса были исключительно положительными", — отметили в компании.

"Юрий Александрович – профессионал, глубоко знающий принципы работы и специфику морского транспорта. Возглавлял систему внутреннего аудита в группе СКФ, в течение шести лет являлся президентом одного из ведущих танкерных предприятий России, крупнейшей дочерней компании "Совкомфлота" — ПАО "Новошип", — добавили в компании.

Кандидатура нового главы "Новошипа" будет определена в соответствии с действующими в компании процедурами, заключили в СКФ.