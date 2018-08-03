Депутат Госдумы встретилась с американским сенатором в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по международным отношениям Инга Юмашева и председатель подкомитета сената США по Европе и сотрудничеству по региональной безопасности республиканец Рон Джонсон обсудили в Вашингтоне вопросы развития межпарламентского диалога между двумя странами.

"В продолжение диалога, который состоялся 3 июля в Москве в рамках визита делегации американских конгрессменов в Госдуму, в Вашингтоне я встретилась с сенатором Роном Джонсоном. Обменялись мнениями относительно сегодняшнего состояния российско-американских отношений", — сообщила Юмашева в беседе с РИА Новости.

"Мы в очередной раз убедились в том, что по многим темам наши позиции расходятся, однако понимание необходимости межпарламентского диалога нас по-прежнему объединяет", — добавила депутат.

Юмашева находится с визитом в США, где ранее на этой неделе приняла участие в конференции в Калифорнии по проблемам ядерного нераспространения и разоружения. На полях конференции она провела встречу с членом комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Джимми Панеттой.

В последнее время парламентарии России и США начали восстанавливать контакты, которые не поддерживались все последние годы из-за обострения отношений между двумя странами. Так, в начале июля прошла встреча парламентариев РФ и США "на полях" Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Другая американская парламентская делегация посетила РФ и встретилась с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также была принята главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это был первый визит делегации американских парламентариев, тем более такой представительной, в Россию с 2013 года.

На следующей неделе ожидается визит в Москву сенатора-республиканца Рэнда Пола, с которым планирует встретиться замглавы МИД РФ Сергей Рябков.