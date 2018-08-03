Цветкова из "Совкомфлота" назначили замминистра транспорта

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Цветкова, до этого входившего в правление "Совкомфлота", заместителем министра транспорта РФ — главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта", — говорится в документе.

Цветков с 2012 года возглавлял ПАО "Новошип" (входит в группу "Совкомфлот").

В июне от должности замглавы Минтранса по собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, а врио на эту должность была назначена замглавы Росморречфлота Надежда Жихарева.