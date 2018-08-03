В Красноярском крае определились все участники выборов губернатора

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Определились все участники выборов губернатора Красноярского края: в пятницу эсер Александр Лымпио и либерал-демократ Егор Бондаренко зарегистрированы в качестве кандидатов, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в качестве кандидата в губернаторы зарегистрирован действующий врио главы края Александр Усс.

"Зарегистрированы Александр Лымпио от "Справедливой России" и Егор Бондаренко от ЛДПР. Иван Серебряков от "Патриотов России" не предоставил нужное количество подписей и необходимые документы. Ему отказано в регистрации", — сказал собеседник агентства.

Экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя ЗС региона Усса врио главы губернатора. Вскоре после назначения Усс заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора.

Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.