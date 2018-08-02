Мосгоризбирком утвердил распределение эфира между кандидатами в мэры

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком официально утвердил график выхода агитационных роликов, а также время дебатов кандидатов на должность мэра Москвы на телеканалах "Москва-24", "Москва Доверие" и на радиостанциях "Радио Москвы" и "Москва FM".

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг. Ранее была проведена жеребьевка эфирного времени для дебатов и агитационных роликов, а также жеребьевка предоставления помещений для проведения кандидатами встреч с избирателями.

"Предлагается утвердить график и распределение эфирного времени", — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартовал в Москве25 июля.