В Сингапуре ждут Путина на саммиты АСЕАН и ВАС

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. В Сингапуре ждут с визитом президента РФ Владимира Путина на саммиты АСЕАН и ВАС, которые пройдут в ноябре текущего года, сказал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Я рад приветствовать вас сегодня здесь и верю, что смогу снова увидеться с вами в ноябре, когда, как мы надеемся, президент Путин приедет на саммит", — сказал Балакришнан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Сингапуре 14-15 ноября состоится Восточноазитский саммит (ВАС). ВАС был создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.