В Совфеде рассказали о запланированных встречах американских парламентариев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил РИА Новости, что 6 августа в Совете Федерации встретится с членом Сената конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом, будут обсуждены вопросы российско-американских отношений, перспективы двусторонних межпарламентских связей.

"Во встрече примут участие члены комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, Сергей Кисляк и Владимир Лукин", — сказал российский парламентарий.

По его словам, в состав американской делегации, прибывающей в Москву, вошёл также член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.

"Будут обсуждаться вопросы российско-американских отношений, перспективы двусторонних межпарламентских связей. В программе визита американской делегации запланированы встречи в Государственной Думе, министерстве иностранных дел РФ. Намечена также поездка в Санкт-Петербург", — сообщил Косачев.