Россия и Китай до конца года проведут ряд переговоров

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. До конца текущего года между Россией и Китаем предстоит ряд встреч, в том числе на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Мы рады новой возможности побеседовать и сопоставить наши оценки происходящего в мире и, конечно, же обсудить двусторонние отношения. Наше стратегическое партнерство развивается поступательно, мы помним, насколько успешным был государственный визит президента (РФ Владимира) Путина в Китай, совсем недавно лидеры встречались "на полях" саммита в Йоханнесбурге, и целый ряд двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне, предстоит до конца текущего года. Мы заинтересованы в том, чтобы и далее обеспечивать эффективность этих контактов, их результативность и всячески углублять двустороннюю внешнеполитическую координацию", — заявил Лавров.

Со своей стороны Ван И отметил, что недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбурге "на полях" саммита БРИКС прошла в очень "теплой и дружественной атмосфере".

"У нас была очень хорошая атмосфера, что лишний раз свидетельствует о высоком уровне и важности всестороннего стратегического партнерства. А сегодня у нас очень хорошая возможность провести глубокую дискуссию и сверку часов", — подчеркнул китайский министр.