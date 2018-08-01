Эксперты ЕС назвали умелой политику России на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Умелая и сбалансированная внешняя политика России на Ближнем Востоке на фоне неуверенных действий США обеспечила ей уважение к ее интересам со стороны всех геополитических игроков в регионе, говорится в аналитическом докладе Института изучения проблем безопасности ЕС (ISS).

"Возвращение России на Ближний Восток реально и неоспоримо… Россия также вернулась дипломатически. Москва проделала хорошую дипломатическую работу, ориентируясь среди регионального соперничества и напряженности — между Ираном и Израилем, Саудовской Аравией и Ираном, Турцией и курдами", — говорится в исследовании, над которым работала группа экспертов.

"Умелое управление великой державы в сочетании с неустойчивой внешней политикой Америки на Ближнем Востоке обеспечило взаимодействие всех геополитических игроков в регионе с Россией и должное уважение к ее интересам", — говорится в отчете. Эксперты полагают, что "этап постепенного ухода США из региона после 2010 года оставил вакуум, что способствовало возвращению Москвы в регион".

Авторы также отмечают среди успехов РФ в регионе "беспрецедентное сотрудничество со странами ОПЕК по управлению ценами на нефть". "Россия ведет себя как ответственная заинтересованная сторона, помогая сформировать сделку по ограничению добычи нефти и управлению нефтяными рынками, а также обеспечить ее реализацию всеми сторонами", — говорится в документе.

Другим успешным аспектом "возвращения" РФ на Ближний Восток стало появление у нее "военных средств, которые позволяют сделать то, чего она не смогла сделать десять лет назад". "Следует признать, что в мире не так много армий, которые могли бы сегодня проводить такие операции", — отмечают исследователи, говоря об операции в Сирии.

Исследователи также отмечают, что некоторые региональные игроки считают выгодным для себя усиление РФ в регионе, что оставляет им поле для маневра в отношениях с США и ЕС.

"Не ставя под угрозу свой союз с США, Израиль хочет, чтобы Россия осталась в Сирии, чтобы уравновесить и минимизировать военное присутствие Ирана в этой стране. Турция же хочет, чтобы Россия уравновесила США и получить от обоих самые передовые военные платформы. Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия помогла управлять ценами на нефть", — указывается в докладе.

По мнению экспертов, для многих в регионе Россия как "искусный геополитический игрок" "зачастую является более легким собеседником, чем ЕС или США".

Институт ISS является автономным учреждением ЕС, занимающимся анализом вопросов внешней политики, безопасности и обороны.