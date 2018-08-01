Турчак объяснил отставку Железняка

ГУСЕВ (Калининградская обл.), 1 авг — РИА Новости. Заявление заместителя секретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Сергея Железняка об отставке с поста в партии вызвано личными обстоятельствами и не связано с его отсутствием на пленарном заседании Госдумы 19 июля, где первом чтении рассматривался законопроект о изменениях в пенсионном законодательстве, сообщил журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Это никак не связано с изменением в пенсионном законодательстве. Никак не связано с этим", — сказал Турчак.

"Сергей действительно написал заявление (об отставке — ред.). Написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы. На одном из ближайших заседаний президиума это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено", — сказал Турчак.

Комментируя отсутствие Железняка на пленарном заседании 19 июля, Турчак сказал, что тот действительно был на больничном.

"Что качается голосования, я сам с ним (Железняком — ред.) разговаривал, он реально показал мне больничный. У него реально на четыре дня, включая день пленарного заседания, был больничный лист. Он меня проинформировал о том, что он действительно болел, был на больничном", — сказал Турчак.

Ранее Сергей Железняк заявил, что не пришел на заседание нижней палаты парламента 19 июля, так как был на больничном продолжительностью с 19 по 23 июля, об этом информированы и партия, и фракция ЕР.