В Тюменской области предложили снять с выборов двух кандидатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Глава тюменского отделения партии "Социальная защита" Лариса Шакурова просит ЦИК РФ признать несостоявшимся выдвижение двух кандидатов на выборах губернатора Тюменской области из-за нарушения сроков подачи документов, в региональном избиркоме никаких нарушений не зафиксировали.

Шакурова, не сумевшая преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Тюменской области, рассказала РИА Новости, что просит ЦИК РФ признать выдвижение двух кандидатов несостоявшимся и снять Артема Зайцева (ЛДПР) и Александра Моора ("Единая Россия") с выборов главы Тюменской области. По ее мнению, избирательная комиссия обобщила сроки подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов – выдвижение началось 8 июня и должно было закончиться через 30 дней. Шакурова отметила, что обращалась в областной избирком, но председатель комиссии отказал в удовлетворении ее обращения.

"Срок выдвижения был закончен 8 июля, а Зайцев подал в областной избирком документы о выдвижении 11 июля, то есть через трое суток. А Моор вообще подал документы практически через две недели, 22 июля. Поэтому их выдвижение недействительно, оно не состоялось", – заявила Шакурова.

По словам председателя регионального избиркома Игоря Халина, срок окончания выдвижения кандидатов был установлен на 30 июля. "Было указано, что до 30 июля до 18:00 по местному времени документы для регистрации кандидатами должны быть представлены. Никакого другого толкования здесь нет и быть не может", – сказал РИА Новости Халин.

Он отметил, что в своем обращении Шакурова написала о том, что в документах избирательной комиссии и избирательном кодексе области нечетко прописаны сроки, когда она должна была представить документы на регистрацию. "Делала она это потому, что просто не успевала собрать подписи. Это были основания, на наш взгляд, достаточно надуманные. Мы внимательно рассмотрели это обращение, в удовлетворении отказали. Расписали, что все в избирательном кодексе у нас прописано, у других кандидатов никаких вопросов не возникло", – сказал собеседник агентства.

По мнению Шакуровой, на выборах должны остаться лишь два претендента – Владимир Пискайкин от "Справедливой России" и Иван Левченко от КПРФ – которые подали все документы на выдвижение и регистрацию в рамках закона. Сама кандидат от "Социальной защиты" не собрала нужное количество подписей и не прошла муниципальный фильтр.

По словам Шакуровой, она также намерена обратиться с заявлениями к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке.