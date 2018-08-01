Медведев подписал постановление о функциях министерства просвещения

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором определяются функции министерства просвещения, документ опубликован на сайте кабмина.

"Министерству просвещения переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся", — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Также установлено сокращенное наименование министерства просвещения — Минпросвещения России.

"За министерством просвещения закреплены функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания", — следует из документа.