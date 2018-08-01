Кандидат в мэры Москвы Кумин намерен участвовать в дебатах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин заявил, что намерен участвовать в дебатах.

"Да, буду участвовать", — сказал он в среду в ходе пресс-конференции.

Московская городская комиссия в среду определила время выхода дебатов между кандидатами на должность мэра Москвы на двух городских телеканалах "Москва-24", "Москва Доверие" и двух радиоканалах — "Радио Москвы" и "Москва FM". Дебаты начнут транслировать с 14 августа по вторникам и четвергам в вечернее время. Кроме того, комиссия распределила очерёдность выхода агитационных роликов кандидатов: на весь агитационный период каждому кандидату предоставляется 300 минут по часу, то есть по 60 минут в будние дни.

Бесплатное эфирное время под выпуск агитационных материалов предоставляется претендентам на пост мэра на период избирательной кампании с 27 августа по 7 сентября.