Правительство утвердило положение о работе Рособрнадзора

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и (Рособрнадзор), соответствующий документ размещен на официальном сайте кабинета министров РФ.

Подписанным постановлением положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утверждается в новой редакции.

"В связи с подчинением Рособрнадзора правительству России уточнена сфера ведения Рособрнадзора. Устанавливается, что Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности, по контролю и надзору в сфере образования и науки, функции по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, по предоставлению государственных услуг в рамках имеющихся полномочий", — говорится в документе.

Отмечается, что Рособрнадзору передается часть полномочий, закрепленных в законодательстве за федеральными органами исполнительной власти.

"Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и в сфере науки, эти полномочия связаны с лицензированием и государственной аккредитацией образовательной деятельности, с контролем за реализацией переданных субъектам Федерации полномочий в сфере образования и в сфере науки", — следует из документа.

В частности, закрепляется совместное принятие Рособрнадзором и Минпросвещения актов в отношении формы, порядка, сроков проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим общеобразовательным программам различного уровня, а также продолжительности проведения экзаменов.

В документе уточняется, что в связи с близостью сфер ведения Рособрнадзора и Минпросвещения в отдельных вопросах общего образования ряд полномочий Рособрнадзора будут осуществляться совместно с Минпросвещения.