Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил программу, с которой идет на предстоящие выборы.

"Наша программа носит название "Москва — это люди. План Вадима Кумина". Она включает в себя 12 тезисов", — сказал Кумин в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что в программе затрагиваются проблемы, связанные с обманутыми дольщиками, градостроительной политикой и здравоохранением. Также в нее входят вопросы образования, экологии, бюджета столицы и ЖКХ, а также народного самоуправления и работы с молодежью.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.