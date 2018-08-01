Стало известно время трансляции дебатов между кандидатами в мэры Москвы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московская городская комиссия в среду определила время выхода дебатов между кандидатами на должность мэра Москвы на четырех городских теле- и радиоканалах, дебаты начнут транслировать с 14 августа по вторникам и четвергам в вечернее время, сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

"Время распределено следующим образом: дебаты будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "Москва 24" и "Москва FM" 16 августа, 23 августа, 30 августа и 6 сентября по четвергам в 20 часов 15 минут, и на телеканале "Москва Доверие" и радиоканале "Радио Москвы" 14, 21, 28 августа и 4 сентября, то есть по вторникам, в 19.10. Длительность каждого агитационного мероприятия составит 37,5 минут", — сказал Реут в ходе жеребьевки эфирного времени в среду.

Он напомнил, что кандидаты должны будут участвовать в дебатах лично.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.