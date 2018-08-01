Стало известно время трансляции дебатов между кандидатами в мэры Москвы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московская городская комиссия в среду определила время выхода дебатов между кандидатами на должность мэра Москвы на четырех городских теле- и радиоканалах, дебаты начнут транслировать с 14 августа по вторникам и четвергам в вечернее время, сообщил член комиссии Дмитрий Реут.
Он напомнил, что кандидаты должны будут участвовать в дебатах лично.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.