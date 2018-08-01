Замглавы МИД обсудил с послом Израиля упрощение поездок граждан

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Замглавы МИД России Евгений Иванов и посол Израиля в Москве Гарри Корен обсудили дальнейшее упрощение поездок граждан двух стран, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

"Были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы консульской проблематики, включая перспективы дальнейшего взаимного упрощения порядка поездок граждан двух стран, а также актуальная международная тематика", — говорится в сообщении министерства.

В ходе состоявшейся 1 августа беседы стороны также выразили удовлетворение активным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях.

Министерство иностранных дел РФ не уточнило, какие именно упрощения при поездках обсуждали дипломаты.

Между Россией и Израилем с 2008 года действует безвизовый режим для поездок на 90 дней.