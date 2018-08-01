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Политика

Политолог оценил итоги переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии

(обновлено: 12:19 01.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСергей Лавров во время встречи с МИД Японии Таро Коно в Доме приемов МИД России. 31 июля 2018Сергей Лавров во время встречи с МИД Японии Таро Коно в Доме приемов МИД России. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Состоявшиеся накануне в Москве переговоры министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате "два плюс два" имели важное символическое значение, несмотря на то, что конкретные результаты встречи были скромными, заявил РИА Новости эксперт по российско-японским отношениям, доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия и Япония договорились о регулярных встречах замглав МИД и Минобороны

"Конкретные результаты встречи в формате "два плюс два" были скромными. Стороны договорились продолжать сотрудничество в области тренировок персонала по борьбе с наркотиками в Афганистане и Средней Азии. Они также подтвердили, что они продолжат содействие в борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по обеспечению международной информационной безопасности", — заявил эксперт.

Браун отметил, что российская и японская стороны "также договорились провести обсуждения возможных совместных проектов в Сирии по восстановлению инфраструктуры, проведению работ по разминированию объектов и другим гуманитарным проектам".

"Все эти вещи являются значимыми, но это либо уже существующие договоренности, либо расплывчатые обязательства. В этой связи (на переговорах – ред.) было мало что нового или существенного", — подчеркнул он.

Вместе с этим эксперт отметил, что "несмотря на скудные результаты и существующие разногласия, переговоры в формате "два плюс два" остаются важными благодаря их символическому значению".

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр обороны Японии заверил, что ПРО "Иджис" не нацелена против России

"Это было лишь третьей встречей между Россией и Японией в таком формате, предназначенном для близких международных партнеров. Также впервые за 12 лет Москву посетил министр обороны Японии. Для Японии формат "два плюс два" — значимый символ того, что администрацию (премьер-министра Синдзо) Абэ связывают с отношениями с Россией. В то же время с российской перспективы формат "два плюс два" может быть использован, чтобы продемонстрировать, что попытки Запада изолировать Россию, не увенчались успехом", — считает Браун.

Третий раунд переговоров министров иностранных дел и обороны России и Японии прошел в Москве накануне. Стороны договорились ускорить подготовку к встрече на высшем уровне в сентябре на Восточном экономическом форуме, регулярно проводить встречи заместителей глав МИД и заместителей министров обороны, продолжать взаимодействие вокруг ядерно-ракетной программы КНДР.

Существующие разногласия

Доцент токийского кампуса Темпльского университета полагает, что состоявшиеся в Москве переговоры главы МИД и министерств обороны позволили также "выявить разногласия между Японией и Россией по вопросам Северной Кореи и системы противоракетной обороны".

"Что касается первого, то Япония придерживается позиции сохранения максимального давления на Пхеньян, пока не будут предприняты конкретные шаги для денуклеаризации. В отличие от этого российская сторона поддерживает значительно более быстрое продвижение в сторону взаимодействия и смягчения санкций", — подчеркнул Джеймс Браун.

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия и Япония поддержали достигнутые договоренности вокруг КНДР

Он также добавил, что "на встрече в формате "два плюс два" не было сделано ничего, чтобы преодолеть эти разногласия".

Еще одним вопросом, по которому, по мнению специалиста, у российской и японской сторон существуют "диаметрально противоположные мнения", является противоракетная оборона.

"Япония приступила к реализации размещения системы ПРО Aegis Ashore, рассматривая ее как значимый шаг по обеспечению защиты ее (территории – ред.) от северокорейской ракетной угрозы. Министры иностранных дел и обороны Японии стремились использовать переговоры в формате "два плюс два", чтобы убедить российских коллег, что система Aegis Ashore не представляет угрозы для России", — сказал Браун.

Тем не менее, "кажется, что они не достигли успеха в этом вопросе", добавил он.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, размещение обойдется примерно в 2,4 миллиарда долларов, что превышает изначальные расчеты по приобретению наземных комплексов ПРО на 20-30%.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров.

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