ЦИК обратил внимание на низкий процент самовыдвиженцев в регионах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский Центризбирком обратил внимание на низкий процент самовыдвиженцев среди участников региональных выборов, ведомство намерено проанализировать эту тенденцию и выяснить причины, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе заседания Центризбиркома в среду она проинформировала о процессе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах, которые пройдут в регионах России в единый день голосования 9 сентября. В частности, на дополнительных выборах в Госдуму, которые состоятся в этот день в семи одномандатных округах, было выдвинуто 47 кандидатов, в том числе четверо — в порядке самовыдвижения; из них 42 уже официально прошли регистрацию. Глава ЦИК также сообщила, что на выборах глав регионов, которые пройдут 9 сентября в 22 субъектах РФ, выдвигались 172 кандидата, в том числе 25 самовыдвиженцев.

"На выборах депутатов региональных парламентов в 16 субъектах РФ было выдвинуто более 9 тысяч кандидатов, большинство из которых выдвинуты региональными отделениями 34 политических партий", — сказала Памфилова, отметив, что только 250 кандидатов на выборах этого уровня были выдвинуты в порядке самовыдвижения.

"Мы уже наблюдаем эту тенденцию — к сожалению, процент самовыдвижения низкий. Надо изучить эту проблему, установить причину, то есть какие — правовые, административные или какие-то другие — факторы тормозят процесс самовыдвижения", — заявила глава ЦИК.

Она уточнила, что в большинстве регионов срок регистрации кандидатов и списков кандидатов еще не завершился, этот период на региональных выборах продлится до 9 августа.