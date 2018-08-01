Избирком зарегистрировал доверенных лиц Надеждина на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московский областной избирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на выборы главы Подмосковья от Партии роста Бориса Надеждина, передаёт корреспондент агентства.

Избирком в среду проводит заседание комиссии по ряду вопросов.

Как передаёт корреспондент агентства, комиссия единогласно поддержала предложение зарегистрировать четырех доверенных лиц Надеждина.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.

Как сообщалось ранее, для участия в выборах губернатора зарегистрированы, помимо Надеждина, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от "Единой России", действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от "Альянса зеленых" Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.