Регистрацию на губернаторских выборах прошли 43 кандидата

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Регистрацию на губернаторских выборах, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября в 22 регионах России, прошли к настоящему моменту 43 кандидата из тех 172, которые выдвигались на выборах этого уровня, кроме того, 32 человека отказались от участия или не подали необходимые документы, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

На заседании в среду она отметила, что на выборах глав регионов в этом году выдвигались 172 кандидата, в том числе 25 самовыдвиженцев; остальные были выдвинуты 34 партиями.

"Необходимо отметить, что 32 кандидата впоследствии отказались от участия в выборах или вообще не представили документы на регистрацию. Региональными избирательными комиссиями на сегодняшний день зарегистрированы 43 кандидата", — сказала Памфилова на заседании в среду.