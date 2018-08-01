МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч наблюдателей будут задействованы на выборах губернатора Подмосковья, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина журналистам в среду.

"Предварительно мы ожидаем, что в качестве наблюдателей на избирательных участках Подмосковья в день голосования будет работать порядка более 10 тысяч наблюдателей", — сказала Хаймурзина.

Она отметила, что активно в процесс включилась ОП РФ и политические партии. "Мы знаем, что и политические партии, которые выдвинули кандидатов, тоже активно готовят своих наблюдателей для работы в день голосования на УИКах. Мы знаем, что такая работа активно ведётся в ЛДПР и нам кандидат (от партии — ред.) Жигарев Кирилл это подтверждал… мы знаем, что КПРФ активно готовит наблюдателей, ЕР", — пояснила Хаймурзина.

Глава комиссии отметила, что в этой связи ожидается высокая активность, а количество наблюдателей на ряде участков составит 4-5 человек.

"То есть мы ждём, что на ряде участков будет наверное больше, чем 4-5 человек, бывает и больше наблюдателей. Поэтому это будет высокая активность, что позволит нам всем вместе на самом деле быть уверенными в том, что выборы проходят в нормальном, спокойном, рабочем режиме, в обстановке прозрачности и открытости", — подытожила Хаймурзина.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.