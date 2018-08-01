На выборы в парламент Ростовской области кандидатов выдвинули семь партий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Семь политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы в законодательное собрание Ростовской области; среди кандидатов по одномандатным округам — члены пяти партий и самовыдвиженцы, сообщает избирком региона.

"Семь политических партий – КПРФ, ЛДПР, "Справедливая России", "Единая Россия", "Коммунисты России", "Народный альянс" и "Партия пенсионеров России" – выдвинули 543 кандидата для участия в выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области", — говорится в сообщении.

В 30 одномандатных округах побороться за место в ростовском парламенте пожелали 152 человека. Из них 30 – самовыдвиженцы, остальные – представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Единой России" и "Партии Роста".

На сегодняшний день выдвижение кандидатов в заксобрание региона завершено, дата окончания регистрации – 5 августа.

Выборы в законодательное собрание Ростовской области пройдут в единый день голосования 9 сентября по смешанной системе: половина депутатов (30 человек) будут избраны по одномандатным округам, вторая половина – по партийным спискам. Срок полномочий – пять лет.