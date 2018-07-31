Россия и Япония проведут экспертные консультации по безопасности

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед переговорами в Москве

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед переговорами в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия и Япония до конца года проведут экспертные консультации по вопросам борьбы с терроризмом, информационной безопасности и противодействия коррупции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подтвердили нацеленность на взаимодействие в сфере борьбы терроризмом, обеспечения международной информационной безопасности, в сфере противодействия коррупции. В будущем году Япония будет возглавлять "Группу двадцати", и мы будем активно поддерживать инициативы японского председательства по всем этим направлениям", — заявил он по итогам состоявшихся в Москве переговоров в формате "2+2" (переговоры глав МИД и минобороны двух стран).

"Договорились провести до конца текущего года двусторонние экспертные консультации по указанным темам", — добавил он.