Россия и Япония поддержали достигнутые договоренности вокруг КНДР

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. РФ и Япония приветствуют достигнутые договоренности вокруг КНДР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы приветствовали позитивные тенденции, которые наметились в ситуации вокруг Корейского полуострова. Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость с тем, чтобы не допустить срыва пока еще очень хрупкого процесса", — заявил Лавров по итогам встречи глав МИД и минобороны России и Японии.

Российский министр отметил, что Москва и Токио выступают за комплексное решение проблем Корейского полуострова с учетом всех расположенных в Северо-Восточной Азии государств.