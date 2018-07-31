Россия придает особое значение развитию отношений с Токио, заявил Лавров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва придает особое значение развитию отношений с Токио, в том числе в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-японской встрече в формате "2+2".
"Система международных отношений, международное право сегодня подвергается очень тяжелым испытаниям. Мы видим все более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются для попытки затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира включают в себя и наращивание военных приготовлений, и дезинформационные провокации и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений", — добавил он.
Третья встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии проходит во вторник в Москве.