Россия придает особое значение развитию отношений с Токио, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва придает особое значение развитию отношений с Токио, в том числе в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-японской встрече в формате "2+2".

"Придаем особое значение развитию отношений с Японией, развитию нашего сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере безопасности, включая ее глобальные, региональные измерения, новые вызовы и угрозы, региональные конфликты", — заявил министр.

"Система международных отношений, международное право сегодня подвергается очень тяжелым испытаниям. Мы видим все более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются для попытки затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира включают в себя и наращивание военных приготовлений, и дезинформационные провокации и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений", — добавил он.

Третья встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии проходит во вторник в Москве.