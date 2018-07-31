МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обновлен состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина — в его состав вошли 138 человек, сообщается на сайте Кремля.

В январе 2018 года сообщалось, что Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента — в его состав вошли 143 человека.

"В обновлённый состав президентского резерва, находящегося под патронажем главы государства, вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества", — говорится в сообщении.