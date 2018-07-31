Лавров обсудит с главой МИД Японии подготовку к встрече Путина и Абэ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на встрече с японским коллегой Таро Коно обсудить подготовку к встрече на высшем уровне во Владивостоке в сентябре.

"Рассчитываю предметно рассмотреть ход тех договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих саммитах, и, конечно же, подготовку новых решений для наших лидеров, когда они встретятся в сентябре этого года во Владивостоке", — заявил российский министр во время встречи с главой японского МИД.