Источник рассказал, чем займется Пучков в Совфеде

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший глава МЧС Владимир Пучков, который, как ожидается, будет сенатором от Приморья, станет одним из зампредов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.

Пучков вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставил в избирком врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщил РИА Новости в понедельник представитель избирательного штаба.

"Пучков станет одним из заместителей председателя комитета, возможно, первым. Несколько таких постов в комитете могут стать вакантными в сентябре", — сказал собеседник агентства.

Экс-глава МЧС ранее стал руководителем предвыборного штаба Тарасенко, выдвинувшего свою кандидатуру на досрочные выборы губернатора Приморского края, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.