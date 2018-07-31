В выборах в кемеровское заксобрание хотят участвовать семь партий

КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Семь политических партий направили документы на регистрацию кандидатов для участия в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области 9 сентября, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

В новом, пятом созыве кузбасского заксобрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.

"Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты облсовета завершился, по единому списку их предоставили КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России", по одномандатным округам — КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Яблоко" и "Партия роста", — сказал собеседник агентства.

По его словам, областной избирком уже зарегистрировал пять единых партийных списков кандидатов, по одномандатным округам эту работу проводят 23 окружные избирательные комиссии, куда помимо партий подают документы и самовыдвиженцы.

"У окружных комиссий есть 10 дней на проверку документов и принятие решения о регистрации или отказе в ней, если обнаружатся какие-либо нарушения. Таким образом, количество участников выборов в облсовет будет известно после 8 августа", — пояснил представитель облизбиркома.

Всего в единый день голосования, 9 сентября, на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня, в том числе досрочные выборы губернатора. Будет распределено свыше 400 депутатских мандатов, а также предстоит избрать мэра Новокузнецка.