Избирком зарегистрировал Зимина и Мяхара кандидатами на пост главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия республики Хакасия зарегистрировала двух кандидатов на пост главы республики, одни из которых действующий руководитель региона Виктор Зимин, а другой Александр Мяхар, представленный региональным отделением "Партии Роста", сообщили в избиркоме республики.

"Избирательная комиссия республики Хакасия приняла решение о регистрации Виктора Михайловича Зимина, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия", кандидатом на должность главы республики Хакасия – председателя правительства республики Хакасия… Избирательная комиссия… приняла решение о регистрации Александра Владимирович Мяхара, выдвинутого региональным отделением партии "Партия Роста" кандидатом на должность главы республики", — сообщили в избиркоме.

По данным избиркома республики, Зимин представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики, в числе которых 30 – подписи глав и депутатов представительных органов уровня городских округов и муниципальных районов. Мяхар также представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.