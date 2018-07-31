Избирком зарегистрировал Зимина и Мяхара кандидатами на пост главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия республики Хакасия зарегистрировала двух кандидатов на пост главы республики, одни из которых действующий руководитель региона Виктор Зимин, а другой Александр Мяхар, представленный региональным отделением "Партии Роста", сообщили в избиркоме республики.
По данным избиркома республики, Зимин представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики, в числе которых 30 – подписи глав и депутатов представительных органов уровня городских округов и муниципальных районов. Мяхар также представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.