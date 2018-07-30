В МИД рассказали о продолжении контактов с США после саммита в Хельсинки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контакты между Россией и США после саммита лидеров двух стран в Хельсинки продолжаются, в том числе по линии военных, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Контакты идут, естественно. Вы знаете, что и по телефону разговаривал наш министр с госсекретарем США, контакты идут и по линии военных, естественно", — заявил он, отвечая на вопрос, активизировались ли контакты между странами после саммита.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась ранее в Хельсинки. По итогам переговоров Путин заявил, что РФ и США могли бы взять на себя лидерство в урегулировании кризиса в Сирии, организовать взаимодействие по возвращению беженцев на родину. По словам Путина, огромное количество сирийских беженцев сконцентрировано сейчас в Турции, Ливане, Иордании, и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится.