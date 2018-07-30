Путин обновил состав президентской комиссии по ТЭК

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав участников президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе.

Согласно документу, в состав комиссии включены заместители председателя правительства РФ Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, список участников, которые будут принимать участие в работе комиссии (по согласованию), внесли председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и генерального директора "Россетей" Павла Ливинского.

Новые члены сменили тех участников комиссии, которые ранее покинули свои посты. В частности, из состава комиссии исключены экс-глава "Россетей" Олег Бударгин, экс-замминистра Минэкономразвития Станислав Воскресенский, бывшие зампреды правительства Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, экс-министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, экс-глава Роснедр Александр Попов и бывшая председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Экс-министр энергетики РФ Кирилл Молодцова теперь входит в состав комиссии в качестве помощника руководителя администрации президента РФ.

Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭКа и экологической безопасности была учреждена указом президента РФ Владимира Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам Путин, ответственным секретарем — глава "Роснефти" Игорь Сечин, в состав вошли представители крупного бизнеса и органов власти. Последнее заседание комиссии, на котором, в том числе, обсуждались перспективы возможного изменения налогообложения нефтяной отрасли, прошло в октябре 2015 года. С тех пор проведение заседаний неоднократно переносилось.