Вайно возглавил группу по противодействию незаконным финоперациям

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил руководителя администрации Кремля Антона Вайно главой межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ утверждает состав рабочей группы. Заместителем Вайно значится помощник президента Анатолий Серышев. Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов назначен ответственным секретарем рабочей группы. Всего в состав группы вошло 24 человека.