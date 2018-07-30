Цивилев сдал подписи для регистрации кандидатом на выборы главы Кузбасса

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник предоставил в областную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Кузбасса, сообщили в региональном отделении "Единой России".

"Чтобы пройти регистрацию и муниципальный фильтр, кандидат от "Единой России" предоставил 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований (59 — от депутатов и глав городов и районов и 159 — от глав и депутатов городских и сельских поселений)", — говорится в пресс-релизе.

Решение о регистрации кандидата Цивилева областной избирком примет в течение 10 дней, после проверки всех поданных им документов.

Всего в досрочных выборах губернатора Кемеровской области, которые пройдут 9 сентября, участие принимают 10 кандидатов, семеро из них от политических партий: депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия"), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР), секретарь Кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, предпринимательница из Москвы Аксинья Гурьянова ("Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу") и председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас. Еще трое – самовыдвиженцы: бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина и пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" с 60 погибшими. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев, прибывший в Кузбасс в марте на должность заместителя по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.