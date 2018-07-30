Сенатор Лаврик может покинуть Совет Федерации

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Фамилии члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александра Лаврика, представляющего исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, нет в списке кандидатур, представленном в региональный избирком врио губернатора Сергеем Цивилевым.

Как сообщили в региональном отделении "Единой России", в понедельник Цивилев сдал в областную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Кемеровской области.

"Цивилев представил информацию о трех кандидатурах в Совет Федерации от Кемеровской области в случае его победы", — говорится в пресс-релизе.

В списках значатся и.о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Алексей Синицын (ранее возглавлял областной парламент), генеральный директор ООО ХК "СДС-Энерго" Дмитрий Кузьмин и председатель совета народных депутатов Кемерово Николай Сенчуров.

Ранее источник в верхней палате парламента сообщил РИА Новости, что по итогам сентябрьских выборов Совет Федерации могут покинуть не менее 20 сенаторов, один из них – 69-летний Лаврик.

Лаврик был депутатом кузбасского Совета четвертого созыва на непостоянной основе, директором по строительному прокату ЕВРАЗ ЗСМК ООО "ЕвразХолдинг". В октябре 2013 года стал представителем обладминистрации в Совфеде. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2018-го, когда пройдут внеочередные выборы главы. С 1 апреля врио губернатора назначен Цивилев, который позже выдвинулся на губернаторские выборы от партии "Единая Россия".