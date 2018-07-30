Путин и Бибилов обсудили российско-югоосетинское взаимодействие

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили по телефону российско-югоосетинское взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. Обсуждены актуальные вопросы российско-югоосетинского взаимодействия, в том числе в контексте предстоящей десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года)", — говорится в сообщении.