Россия поднимет вопрос о ПРО США в ходе консультаций с Японией

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия поднимет на встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в Москве вопрос развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США, говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча пройдет в Москве 31 июля.

"Формат "два плюс два" – площадка для предметного обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, включая их военно-политические аспекты. Намерены подробно обсудить вопросы укрепления доверия в области безопасности, изложить партнерам наши оценки, связанные с развертыванием в АТР элементов глобальной системы ПРО США, затронуть темы нераспространения и разоружения, борьбы с новыми вызовами и угрозами, ситуацию на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в комментарии МИД РФ в преддверии встречи в формате "2+2".

Кроме того, в ходе переговоров министров иностранных дел 31 июля будут рассмотрены дальнейший график политического диалога, перспективы развития торгово-экономического и иного сотрудничества, проект "перекрестных" годов России в Японии и Японии в России, а также взаимодействие на международной арене.

В министерстве отметили, что "на полях" консультаций, которые впервые пройдут в Москве (предыдущие раунды принимал Токио) предусмотрены отдельные беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу со своими японскими визави.