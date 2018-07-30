В Госдуме ответили на предложение депутата сейма Латвии раздробить Россию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предложение депутата Сейма Латвии раздробить Россию для установления мира в Европе подтверждает обоснованную обеспокоенность России в отношении угрозы со стороны НАТО, с которой нужно жёстко бороться, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". В своем Twitter депутат написал, что такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"На самом деле это высказывание как раз подтверждает то наше беспокойство по поводу, в том числе, баз НАТО на территории Прибалтики. И нечего тут стесняться, надо жёстко бороться. Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения", — сказал Калашников РИА Новости.

Он пояснил, что западные страны уверяют Россию в отсутствии намерений по раздроблению России, захвату территорий и природных ресурсов, однако высказывание латвийского депутата свидетельствует об обратном.

"Именно поэтому мы должны с этими опасностями натовскими определенными агрессивными намерениями бороться, а не верить каким-то словам", — добавил Калашников.