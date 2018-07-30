Пять претендентов на пост главы Приморья сдали документы на регистрацию

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Все пять претендентов на пост главы Приморья принесли в избирательную комиссию края документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборы, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

Ранее в понедельник представитель комиссии сообщил РИА Новости, что документы на регистрацию сдали выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и депутат Законодательного собрания Приморья Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией".

"Также документы сдал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. В данный момент документы сдают также депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко (КПРФ) и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)", — сказал собеседник.

Он не уточнил, кто в списке кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставил Тарасенко.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. Ранее Тарасенко, Ищенко, Толмачева, Андрейченко и Козицкий уведомили избирком о выдвижении на выборы.